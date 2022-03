Le emozioni della semifinale di Coppa rivivono a Volley Piacenza: ospite Bernardi

La sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro Perugia fa male ma solamente a livello di risultato, perché la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ancora una volta ha dimostrato di poter giocare alla pari con le big della Superlega, a patto di essere sempre concentrata e in forma.

Deve ripartire da questo concetto la squadra biancorossa per affrontare al meglio il resto della stagione, che non conosce sosta: i biancorossi saranno in campo già giovedì sera contro Verona per la penultima giornata della Regular Season di Superlega. Riparte da questo appuntamento anche “Volley Piacenza #atuttogas”, in onda come ogni martedì dalle ore 21 su Telelibertà.

Questa sera, nello studio di Marcello Tassi, rivivremo tutte le emozioni della Coppa Italia con immagini dell’Unipol Arena e commenti dei diretti interessati: saranno ospiti della trasmissione l’allenatore della Gas Sales Lorenzo Bernardi, il team manager Alessandro Fei e il palleggiatore Antoine Brizard. Si analizzerà nel dettaglio il match contro Perugia, cosa ha funzionato e cosa va migliorato, per poi addentrarsi nella gara di giovedì del Palabanca con un focus sulla condizione generale della squadra. Non mancheranno, come sempre, un attento approfondimento sulla prossima giornata di Superlega con i contributi del giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.