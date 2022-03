Pallanuoto Serie B, Piacenza acciuffata all’ultimo secondo da Bergamo: finisce 9-9

La Piacenza Pallanuoto scende in acqua senza determinazione e contro Bergamo riesce a portare a casa un solo punto. I bergamaschi, squadra giovane e che lotta sino alla fine, hanno meritato il pareggio, giunto in extremis e in grado di fissare il tabellino sul 9-9.

La gara si svolge sempre sul filo dell’equilibrio. La volontà dei bergamaschi è limitata solo dalla giovane età, mentre per Piacenza (che nell’esperienza ha la sua forza) deve recriminare per i troppi momenti di scarsa lucidità. Emblematici gli istanti finali di gara: Piacenza è in vantaggio di due reti a 3 minuti dal termine. Mancano 31 secondi quando gli avversari accorciano e ancora l’imperativo è tenere la palla per 30 secondi. Sembra un “copione Hollywoodiano” quando i bergamaschi, ad un solo secondo dal termine, raggiungono un pareggio che sembrava impossibile.

Serie B Girone 1

Piacenza Pallanuoto 2018 – Pallanuoto Bergamo 9-9 (2-1, 1-2, 3-2, 3-4)

Piacenza Pallanuoto 2018: Bernardi, Branca, Nani, Giacobbe (2), Frodà, Lamoure, Merlo (2), Spadafora (1), Lombella, Molnar (2), Zanolli (1), Puglisi (1), Martini. All.: Di Gianni.

Pallanuoto Bergamo: Cavagna, Carrara (1), Rocchi, Lorenzi (2), Barbuzzi, Trimarchi, Crotti, Baldi G. (1), Baldi L. (4), Clemente (1), Tadini, Cereda, Pozzi. All.: Foresti, 2° All.: Migliaccio.

Arbitro: Pavanetto.