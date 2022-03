Per la Bakery quella contro Orzinuovi è l’ultima chiamata per evitare i playout

Un crocevia fondamentale nel cammino verso la salvezza in una settimana che sarà molto importante in chiave futura. Stasera (mercoledì 16 marzo) alle 20.30 la Bakery Piacenza scenderà in campo a Orzinuovi contro l’Agribertocchi, fanalino di coda con 2 punti e reduce 10 giorni prima dalla Caporetto cestistica al PalaBanca contro l’Assigeco (117-79).

Dal canto loro, i biancorossi fanno parte del trio che va dal quart’ultimo al penultimo posto a quota 12 punti in compagnia di Biella e Capo d’Orlando. Biella che due domeniche fa piegò la squadra di Federico Campanella, scossa alla vigilia dalla notizia della scomparsa del patron Marco Beccari; Capo d’Orlando, invece, che sarà ospite domenica al PalAnguissola nel lunch match di mezzogiorno. La missione di Raivio e compagni è quella di provare a evitare i playout (penultimo e terz’ultimo posto).