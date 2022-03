Scherma, Gonell si laurea campione di Spagna U23: l’atleta si allena a Piacenza

Un titolo nazionale che porta anche i colori piacentini. Gerard Gonell, spagnolo, si è aggiudicato il titolo di campione di Spagna nella categoria Under 23 di scherma. Lo spadista è uno dei tre atleti che, dalla fine di gennaio, sono ospitati per due anni dal Circolo Pettorelli (grazie a un accordo con la Federazione spagnola) per affinare la loro preparazione e a breve saranno tesserati per la società biancorossa. Buono anche il piazzamento al 12° posto di un altro spadista “piacentino”, Diego Calderon (il terzo è Angel Fabregat), nelle gare che si sono svolte a Logronio.

“E’ iniziata bene la loro avventura – commenta Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli – e questi piazzamenti danno loro fiducia, anche in vista delle prossime gare. I tre ragazzi si sono integrati molto bene e condividono gli allenamenti con i ragazzi e le ragazze del nostro Circolo”.

Intanto, in attesa dei campionati italiani a squadre (dal 25 al 27 marzo), 5 ragazzi e tre ragazze del Pettorelli sono impegnati nelle prove di qualificazione, a Napoli, per i campionati italiani assoluti di spada. E a queste gare parteciperanno anche i tre spagnoli.