Dilettanti, riflettori sul derby di Eccellenza tra Agazzanese e Nibbiano. Il programma

Scatta oggi una nuova domenica di Calcio Dilettanti, con tanti incroci avvincenti in programma in tutte le categorie. Per tutti, palla al centro alle 14.30 (salvo per Virtus Piacenza-Cadeo). I risultati delle partite in tempo reale sul portale LIBERTASPORT.

ECCELLENZA

In Eccellenza riflettori accesi sul derby piacentino tra Nibbiano & Valtidone e Agazzanese, in programma al “Molinari” di Nibbiano. Padroni di casa in campo col chiaro intento di tenere vive le speranze di potersela ancora giocare per il vertice, gli ospiti per alimentare i propositi di salvezza, se non diretta guadagnando il miglior piazzamento nella griglia playout.

PROMOZIONE

Sono tante le sfide chiave sia per la corsa al vertice, sia in ottica salvezza. Una giornata caratterizzata dal derby tra l’Alsenese e la Bobbiese del grande ex Luca Franchi. Al “Levoni” altra sfida intrigante tra un Gotico Garibaldina in gran salute e la capolista Tonnotto. Castellana Fontana, ora seconda a -3 dal vertice, attesa dall’incrocio tra le mura amiche con il Noceto. Guardando invece alla parte bassa della classifica, Vigolo chiamato alla prestazione “corsara” in quello che può essere uno spareggio per la sopravvivenza sul campo della Langhiranese. La Pontenurese non può e non deve concedere sconti all’ospite Fiore Pallavicino.

PRIMA CATEGORIA

La capolista Carpaneto Chero sfida la Spes in trasferta, tra le realtà più in forma del momento. La damigella d’onore Sarmatese non avrà certo vita facile nel derby degli ex mister in quel di Ziano. In caso di nuove frenate da parte di chi è là davanti si profila sempre più credibile la candidatura della Pontolliese Gazzola dal gol molto facile, nonché terza della classe in gran spolvero, per il primato, fermo restando che non si preannuncia semplice per la squadra di Paganini, al “Cementirossi”, mettere sotto il Vigolzone del nuovo corso tecnico griffato Campese, a sua volta bisognoso di punti in ottica salvezza diretta. Lo Sporting Fiorenzuola va a cercare positive conferme nell’insidiosa tana del Fidenza, la Sannazzarese cerca punti importanti per la sopravvivenza nel confronto interno con lo Zibello, mentre la Borgonovese deve invertire il rischioso trend degli ultimi tempi a domicilio dell’orgoglioso Podenzano. A riposo il Rottofreno.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

A.C. Libertas-San Filippo Neri

Bobbio 2012 Perino-Junior Drago

Rivergaro-Turris

San Corrado-San Lazzaro

San Giuseppe-Gragnano

San Nicolò Calendasco-Niviano

San Rocco-Gossolengo Pittolo

Girone B

Arquatese-Salicetese

Caorso-San Leo

Club Mezzani-Virtus San Lorenzo

Fraore-Lugagnanese

Montebello-Scanderbeg

Sissa-Pro Villanova

Corte Calcio-Arquatese giocata ieri.

TERZA CATEGORIA

Folgore-Bivio Volante

F. Fiorenzuola-Alseno Calcio

Gropparello-Travese

Pianellese-San Polo

Primogenita-Gerbidosipa

JD San Giorgio-B.F. Farini Bettola

Vernasca-Lyons Quarto

Virtus Piacenza-Cadeo (ore 16.30)