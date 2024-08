Calcio dilettanti, tutti i risultati di Coppa: volano Agazzanese e Nibbiano

Dopo l’anticipo di ieri tra Bobbiese e Castellana Fontana (match terminato con il punteggio di 1-1), ha debuttato ufficialmente oggi, domenica 25 agosto, la stagione delle squadre piacentine di Eccellenza e Promozione, attese dai primi appuntamenti di Coppa.

Nel menù di giornata ben tre derby: in Eccellenza il Nibbiano ha regolato 0-4 il Salsomaggiore con i gol di Rossi, Siaka Kone, Minasola e Baldini. Altrettanto bene ha fatto l’Agazzanese, corsara in casa del Gotico per 0-1 grazie alla rete di Bragalini.

In Promozione, Girone 1, doppio pareggio: dopo quello di ieri tra Bobbiese e Castellana (1-1) termina 0-0 il match tra Pontenurese e Sannazzarese.

Nel Girone 2, ecco un altro 0-0: quello tra Alsenese e Carpaneto Chero. Pareggio per 2-2 tra Fornovo Medesano e Fidenza.

Eccellenza

Coppa Italia

Girone 1

Gotico Garibaldina-Agazzanese 0-1

Salsomaggiore-Nibbiano & Valtidone 0-4

Classifica: Nibbiano 3, Agazzanese 3, Gotico 0, Salsomaggiore 0

Promozione

Coppa Italia

Girone 1

Bobbiese-Castellana Fontana 1-1

Pontenurese-Sannazzarese 0-0

Classifica: Castellana Fontana 1, Sannazzarese 1, Bobbiese 1, Pontenurese 1

Girone 2

Alsenese-Carpaneto Chero 0-0

FornovoMedesano-Fidenza 2-2

Classifica: Fidenza 1, Fornovo Medesano 1, Carpaneto Chero 1, Alsenese 1

LA FOTOGALLERY DI BOBBIESE-CASTELLANA FONTANA