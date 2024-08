Con il preliminare di Coppa a Crema il Fiorenzuola apre ufficialmente la stagione

La sequenza delle amichevoli è conclusa. Per il Fiorenzuola oggi c’è il primo impegno ufficiale: il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D.

I rossoneri giocano alle 16.00 allo stadio Voltini di Crema contro il Crema, in una partita secca che non ammetterà un pareggio (eventualmente calci di rigore) e permetterà alla squadra vincente di accedere al primo turno effettivo di Coppa, in programma tra una settimana.

Già designato il futuro avversario, il Lentigione che per inciso il Fiorenzuola conosce bene, non solo per i trascorsi di anni di campionato, quanto per la recente amichevole disputata.

COPPA ANCHE PER ECCELLENZA E PROMOZIONE

Dopo l’anticipo di ieri Bobbiese-Castellana Fontana, debutto ufficiale della stagione con la Coppa anche in Eccellenza e Promozione. Fischio d’inizio alle 16.30.

Nel menù di giornata tre derby, tra i quali spicca quello tra GoticoGaribaldina ed Agazzanese.

Eccellenza

Coppa Italia

Girone 1

Gotico Garibaldina-Agazzanese

Salsomaggiore-Nibbiano&Valtidone

Promozione

Coppa Italia

Girone 1

Bobbiese-CastellanaFontana

Pontenurese-Sannazzarese

Girone 2

Alsenese-CarpanetoChero

FornovoMedesano-Fidenza