Basket Serie A2, un’Assigeco incerottata affronta Mantova con l’obiettivo playoff

Sarà un’Assigeco incerottata quella che scenderà in campo oggi alle 18 al PalaBanca nella sfida importante in chiave playoff contro Mantova. L’infermeria, infatti, non dà notizie confortanti: Phil Carr è ancora out, mentre sono in forte dubbio ben quattro elementi: capitan Cesana (assente nelle ultime due uscite), Guerci (colpito duro a una costola a Cantù), Galmarini (alle prese con una tendinite) e Guariglia.

I biancorossoblù, comunque, stringeranno i denti e sono pronti alla battaglia cestistica, come del resto hanno fatto mercoledì nel recupero di Desio perso 73-60 contro Cantù. In classifica, la squadra di coach Stefano Salieri occupa il settimo posto a braccetto con Trapani a quota 22 punti, 2 in più di Mantova, nona; bagarre aperta, dunque, per le prime otto posizioni che qualificano ai playoff.