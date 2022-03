Verso gara 2 contro Trento: a “Volley Piacenza” la carica di Botti, Brizard e Caneschi

Il primo round è andato a Trento, i tifosi adesso sognano di rendere pan per focaccia all’ex coach Angelo Lorenzetti in quello che una volta era il “suo” Palabanca. La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sta dunque vivendo una settimana decisiva per la propria stagione: se domenica prossima la squadra di coach Bernardi non batterà i rivali dell’Itas per pareggiare i conti di questo quarto di finale dei playoff di Superlega, dovrà già dire addio ai sogni scudetto. Missione difficile, ma non impossibile per una squadra che in questo campionato ha già dimostrato di poter giocare qualche “scherzetto” alle big.

Anche Telelibertà si prepara a raccontare il super match, a cominciare da questa sera con la nuova puntata di Volley Piacenza #atuttogas”, che torna come ogni martedì dalle ore 21. Si analizzerà ovviamente il primo incontro andato in scena a Trento, per poi addentrarsi nella presentazione di gara 2 ascoltando direttamente le sensazioni dei protagonisti in campo.

Nello studio di Marcello Tassi saranno infatti ospiti due giocatori della Gas Sales, il palleggiatore e capitano Antoine Brizard e il centrale Edoardo Caneschi, insieme al secondo allenatore Massimo Botti e a Pietro Ercini di Metronotte Piacenza, sponsor della squadra. Il commento tecnico sarà invece affidato a Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e a Leo Turrini, scrittore, giornalista ed esperto di pallavolo, entrambi presenti in collegamento video. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.