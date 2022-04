Karate, la piacentina Giulia Ghilardotti si laurea campionessa italiana Under 21

Il talento di Giulia Ghilardotti non finisce mai di stupire e si arricchisce di un altro scintillante capitolo. La giovane atleta del Centro Sportivo Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic ha infatti conquistato il titolo italiano ai campionati Under 21 che si sono tenuti lo scorso fine settimana al Pala Pellicone di Ostia (Roma) presso il Centro Olimpico della Fijlkam. Alla manifestazione nazionale hanno partecipato 500 atleti.

Giulia ha dunque trionfato nella categoria kumite 55 chilogrammi femminile, totalizzando 10 punti che l’hanno portata a vincere davanti a Cinzia Brogneri (Associazione Polisportiva Dilettantistica Shirai Club S. Valentino), seconda con 8 punti, e a Giulia Bonaiti (Olimpia Karate Bergamo Asd) ed Elisa Gafforelli (Asd Esercito 3 Rgt Aves Aquila), terze a pari merito.

Il palmares di Giulia Ghilardotti diventa così ancora più “da urlo”, se si considera la giovane età. La karateka piacentina ha soltanto 19 anni ed è già una veterana dei campionati italiani visto che questo è il suo quarto titolo nazionale complessivo, ai quali vanno aggiunti altri due bronzi, è stata titolare per vari anni della Nazionale italiana Fijlkam, prima nella categoria Cadette e poi Juniores, conquistando anche la medaglia d’argento agli Europei 2018 a Sochi (Russia). Un orgoglio per lo sport piacentino, soprattutto per chi l’ha cresciuta come atleta, il maestro del Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic Gian Luigi Boselli.