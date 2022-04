Nuoto, esordio ai Criteria per Lucrezia Dordoni, Elena Zilli e Fabio Ricci della Nino Bixio

Dopo un’attesa durata due anni, i giovanissimi della Nino Bixio sono potuti tornare a confrontarsi in quella che è la manifestazione più attesa per quanto riguarda le competizioni in vasca corta (25 metri): i Campionati Criteria Nazionali Giovanili di nuoto. Si sono svolti allo Stadio del nuoto di Riccione dal 25 al 27 marzo 2022 la sessione femminile e dal 28 al 30 marzo 2022 la sessione maschile. Hanno gareggiato più di 2.000 nuotatori appartenenti a circa 300 società di tutta Italia. Purtroppo il pubblico ha potuto assistere solo via streaming perché le gare si sono svolte a porte chiuse.

Per la Nino Bixio di Piacenza hanno fatto il loro esordio a questi Campionati Lucrezia Dordoni, Elena Zilli e Fabio Ricci, tutti e tre per la categoria Ragazzi.

Lucrezia Dordoni si è classificata 29° nei 50 stile libero col tempo di 28”44, Elena Zilli si è classificata 21° col tempo di 1’17”26 nei 100 rana e 30° col tempo di 2’51”43 nei 200 rana e Fabio Ricci si è classificato 21° col tempo di 24”36 nei 50 stile libero, 22° col tempo di 53”31 nei 100 stile libero e 17° col tempo di 1’57”33 nei 200 stile libero.

”Sicuramente è stato bello e importante il ritorno di una gara come quella dei Criteria – ha spiegato il tecnico Andrea Frovi – ed è ancora più importante esserci per una realtà piccola come la nostra. Le ragazze erano alla loro prima esperienza nazionale e servirà loro per le qualificazioni future, mentre per Fabio la preparazione è stata disturbata da qualche problemino fisico che non ha permesso all’atleta di rispettare obiettivi che invece aveva raggiunto ampiamente la scorsa estate a Roma, e che si spera tornerà a centrare ai prossimi appuntamenti importanti e ad essere quindi competitivo ad alti livelli per l’estate”.