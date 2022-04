Assigeco verso il derby. Salieri: “Pur con le assenze la Bakery rimane pericolosa”

“Anche se in emergenza uomini, la Bakery resta una squadra ostica da affrontare: specialmente tra le mura amiche. Servirà massima concentrazione da parte nostra”.

Il tecnico dell’Assigeco Piacenza, Stefano Salieri, non vuol sentire parlare di pronostici e soprattutto prende le distanze dai pareri che vorrebbero la sua squadra favorita in vista del derby di domenica pomeriggio (con palla a due alle 18.00).

“Quella di Campanella – prosegue il coach biancorossoblu – è una compagine ben allestita, rinforzatasi ulteriormente con gli innesti di Davide Bonacini e Marco Venuto. Ricordiamoci poi che durante la stagione abbiamo lasciato qualche punto per strada proprio al cospetto di squadre considerate “in emergenza”, quindi ho chiesto ai miei ragazzi di non pensare alle diverse assenze degli avversari e di rimanere concentrati solo ed esclusivamente su loro stessi. Per vincere questo derby, che giocheremo su un campo difficile e caldo come il PalaBakery, dovremo impostare noi il ritmo, gestendo le fasi di gioco con grande attenzione. Loro sono molto bravi nel gioco in velocità e hanno tiratori importanti: quindi massima allerta e guai a prendere sottogamba un impegno del genere. Siamo lanciati verso i playoff e una vittoria infonderebbe ulteriore morale e mentalità al nostro gruppo”.