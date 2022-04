Basket Serie A2, Assigeco Piacenza a Cento con l’obiettivo di stupire ancora

Dopo aver affrontato l’amara trasferta di Ferrara, l’Assigeco Piacenza – nel bel mezzo rinfrancata dal successo interno di mercoledì contro Latina che è valso la qualificazione anticipata ai playoff –torna nella stessa provincia, questa volta a Cento per affrontare oggi (domenica 24 aprile) alle 18.00 la Tramec, sesta forza del girone rosso. I biancorossoblù non hanno la pancia piena dopo aver centrato in anticipo lo storico traguardo dei play off di A2, meta mai raggiunta fin qui dal sodalizio del presidente Franco Curioni, così chiudono il trittico ravvicinato con tanta voglia di stupire ancora.

