Domenica “di fuoco” sui campi del Calcio Dilettanti. Il programma completo

Si preannuncia una domenica ricca di emozioni, con le compagini piacentine del Calcio Dilettanti che torneranno in campo dopo la sosta pasquale. Fischio d'inizio alle 15.30.

ECCELLENZA

L’Agazzanese, in caso di vittoria esterna sul campo del Rolo, può definitivamente archiviare il discorso salvezza senza passare dalla lotteria dei playout. Il Nibbiano & Valtidone ha invece l’occasione di congedarsi dignitosamente di fronte al proprio affrontando la Fidentina.

PROMOZIONE

Giornata per cuori forti in Promozione, dove la capolista Castellana Fontana ospita al Soressi il Carignano terzo della classe. Farà di tutto per approfittarne l’inseguitrice Tonnotto che ospita il Vigolo. Il derby di giornata è a Sant’Antonio con Gotico Garibaldina-Bobbiese, mentre l’Alsenese viaggia alla volta di Medesano. Chiude il cerchio la Pontenurese, in casa contro la Cenerentola del torneo Viarolese.

PRIMA CATEGORIA

La battistrada Carpaneto Chero affronta in trasferta la diretta inseguitrice Sarmatese: in caso di vittoria, potrebbe chiudere definitivamente il discorso promozione. La Spes terza della classe ospita la Sannazarese terzultima, mentre la Pontolliese Gazzola riceve il Podenzano già retrocesso. Riposa lo Sporting Fiorenzuola.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

Turris-Gossolengo Pittolo (già giocata, risultato 2-5)

Bobbio Perino-Niviano

Gragnano-San Lazzaro

Rivergaro-San Filippo Neri

San Corrado-Libertas

San Giuseppe-Junior Drago

San Rocco-San Nicolò Calendasco

Girone B

Montebello-Arquatese (già giocata, punteggio 1-1)

Mezzani-San Leo

Corte Calcio-Caorso

Fraore-Salicetese

Lugagnanese-Vicofertile

Sissa-Scanderbeg

Virtus San Lorenzo-Pro Villanova

TERZA CATEGORIA

Alseno-Gerbido

Cadeo-Polisportva BF Bettola

Fulgor Fiorenzuola-Bivio Volante

Gropparello-Vernasca

Pianellese-Lyons Quarto

San Giorgio-Primogenita

Travese-San Polo

Virtus Piacenza-Folgore (ore 17.30)