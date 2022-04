“Placentia Half Marathon”, si parte: oltre 700 iscritti e 5mila piacentini coinvolti

Domenica 8 maggio 2022 si correrà a Piacenza la 25^ edizione della “Placentia Half Marathon”. Non solo mezza maratona: sono previste diverse iniziative collaterali podistiche e culturali che permetteranno di conoscere ed apprezzare Piacenza. Sono 5mila complessivamente le adesioni arrivate, oltre 700 gli iscritti alla maratona. Oggi, 28 aprile, a Palazzo Galli, sono stati presentati i dettagli dell’iniziativa. E’ passato oltre un quarto di secolo da quel 6 gennaio 1996, quando la tenacia e la passione degli organizzatori Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti (entrambi poliziotti) consentirono la nascita di un evento sportivo che poi è diventato una colonna dello sport piacentino.

“Sport e Solidarietà”, “non solo mezza maratona”, “un evento pensato per stare insieme”. Queste sono le parole che da oltre 25 anni ci ripetiamo – spiegano gli organizzatori. “Se si trattasse solo di correre, ognuno potrebbe farlo a casa propria, magari in compagnia di qualche amica o amico. Ma non è solo questo. Ciò che spinge noi che organizziamo e tutti coloro che partecipano a questo tipo di gare, è la convinzione di vivere un evento particolare insieme ad altre persone con le quali si condividono le stesse passioni, emozioni, fatiche”. Tutti i dettagli della manifestazione si possono trovare sul sito https://www.placentiahalfmarathon.org/

ECCO IL PROGRAMMA

Sabato 7 maggio

Arena Daturi – viale Risorgimento

ore 15.00 Apertura Centro Maratona: distribuzione pettorali 25^ PHM

ore 15.30 Bimbimbici

ore 16.00 Hakuna Matata

ore 16.30 Partenza Camminando per un Sorriso Piazza Cavalli

ore 17.00 Partenza Corri con me

ore 19.00 Chiusura Centro Maratona

Domenica 8 maggio

Arena Daturi – viale Risorgimento

ore 7.00 Apertura Centro Maratona: distribuzione pettorali 25^ PHM piazza Cittadella

ore 9,30 PARTENZA 25^ PHM

ore 9,30 Partenza Cammina con il cuore – Arena Daturi

ore 9,45 Partenza Minimaratona Pedibus/Unicef – Pubblico Passeggio

ore 9,45 Partenza Camminata delle Associazioni – Pubblico Passeggio

Piazza Cavalli: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 arrivi 25^ PHM.