Calcio dilettanti, scatta la volata finale: il programma completo

Si apre oggi, domenica 1° maggio, il rush finale dei vari campionati di Calcio Dilettanti, con palla al centro alle 16.30 (salvo anticipi, posticipi e la notturna di Vernasca-Pianellese). Tutti i risultati in tempo reale sono disponibili sul portale Libertasport.

PROMOZIONE

La Castellana Fontana non deve rallentare la sua spedita marcia in direzione scudetto, dunque è chiamata al non semplice compito di fare bottino pieno anche sul campo dell’Alsenese, a sua volta in cerca di riscatto per alimentare l’ormai tenue speranza di playoff. Derby che si preannuncia appassionante. La Bobbiese deve tornare a vincere nel confronto interno con la pericolante Langhiranese per rimanere in lizza per gli spareggi promozione, facendo un piacere al Vigolo che nel frattempo, di suo, non può concedere sconti al Cervo per confortare le speranze di salvezza diretta per differenza punti. Le altre due nostre portacolori, le tranquille Pontenurese e Gotico Garibaldina vanno a caccia di ulteriori acuti rispettivamente col Fornovo Futura Medesano e Viarolese.

PRIMA CATEGORIA

Carpaneto Chero ad osservare il turno di riposo ma pronto alla festa scudetto nel caso in cui la Pontolliese Gazzola (seconda a –8) e la Sarmatese (terza a –9) non dovessero fare risultato pieno; i bianconeri di Paganini nel confronto interno con la Spes, a caccia di punti per i playoff, mentre i biancazzurri di Caragnano sono ospiti della pericolante Borgonovese. Negli altri due derby di giornata vanno in cerca di bis importanti in chiave salvezza le squadre di casa, Sannazzarese e Vigolzone, la prima opposta al brillante Ziano e la seconda all’altalenante Sporting Fiorenzuola. Rottofreno di Soressi chiamato a sua volta all’impresa sul campo dello Zibello per non precipitare ulteriormente col conseguente rischio di retrocessione diretta al pari del già spacciato Podenzano, che riceve la visita del Fidenza.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

Gossolengo Pittolo-Gragnano

Junior Drago-Turris

A.C. Libertas-San Giuseppe

Niviano-San Rocco (si gioca a Rivergaro)

San Filippo Neri-Bobbio 2012 Perino

San Nicolò Calendasco-San Corrado

San Lazzaro-Rivergaro (posticipata alle 20.45 di mercoledì)

Girone B

Arquatese-Fraore

Pro Villanova-Corte Calcio

San Leo-Lugagnanese

Scanderbeg-Vicofertile

Montebello-Club Mezzani

Già giocate: Caorso-Sissa e Salicetese-Virtus San Lorenzo

TERZA CATEGORIA

Bivio Volante-Cadeo

Gerbidosipa-B.F. Bettola Farini

Lyons Quarto-Travese

Primogenita-Fulgor Fiorenzuola

San Polo-Gropparello

Vernasca-Pianellese (ore 20.30)

Folgore-Alseno Calcio (posticipata alle 20.30 di martedì)

Già giocata: JD San Giorgio-Virtus Piacenza.