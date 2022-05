Placentia Half Marathon, svelata la medaglia celebrativa dedicata a Klimt

Avrà una testimonial d’eccezione la 25° edizione della Placentia Half Marathon for Unicef, pronta ad animare – dopo due anni di stop a causa della pandemia – le strade della nostra città. Il celebre “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt è infatti il simbolo scelto dagli organizzatori per rappresentare la mezza maratona di Piacenza, in programma domenica 8 maggio. L’incontro di questo pomeriggio in municipio, oltre alla tradizionale consegna dei pettorali di gara ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio iscritti alla corsa agonistica, è stata l’occasione per svelare quella che sarà la medaglia celebrativa dell’attesissima competizione.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà