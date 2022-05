Placentia Half Marathon, superate le attese: “Domani al via oltre 1.100 partecipanti”

L’attesa è finita: domani, alle 9.30 di fronte a Palazzo Farnese, scatterà (dopo due anni di stop dettati dalla pandemia) la 25° edizione della Placentia Half Marathon for Unicef.

Sono oltre 1.100 i corridori, piacentini e non, che si presenteranno al via, “un numero che ha ampiamente superato le attese”, dicono gli organizzatori Pietro Perotti e Alessandro Confalonieri.

Ma la Placentia Half Marathon, intesa come una festa che fa camminare una città, è iniziata già oggi pomeriggio con i giochi per bambini all’Arena Daturi, la marcia Camminando per un sorriso, Bimbimbici e Corri con me.

Domani a partire dalle 10.00, Telelibertà trasmetterà la diretta della maratona da piazza Cavalli, con interviste e collegamenti con tanti partecipanti e ospiti.