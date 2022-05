Castellana e Carpaneto pronti a brindare IL PROGRAMMA COMPLETO

Altra giornata a dir poco appassionante in ambito dilettantistico: palla al centro alle 16,30.

In Promozione la Castellana Fontana riceve la Pontenurese; un successo e il contemporaneo stop del Tonnotto San Secondo con la Bobbiese potrebbero dare già il via libera per il salto in Eccellenza ai piacentini.

In Prima categoria, profumo di scudetto per il Carpaneto Chero, che riceve la visita della Borgonovese.

Nel girone A di Seconda categoria la sfida tra le prime due della classe Il Drago San Giorgio-Gossolengo Pittolo vale un campionato.

TUTTI I RISULTATI IN TEMPO REALE SUL SITO LIBERTASPORT.IT

PROMOZIONE

CastellanaFontana-Pontenurese

Gotico Garibaldina-Medesano

Il Cervo-Carignano

Langhiranese-Viarolese

Noceto-Alsenese

Tonnotto-Bobbiese

Vigolo-Fiore Pallavicino

PRIMA CATEGORIA

CarpanetoChero-Borgonovese

Fidenza-Spes

Rottofreno-Podenzano

Sarmatese-Sannazzarese

Sporting Fiorenzuola-Zibello

Ziano-Pontolliese Gazzola

Riposa: Vigolzone

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

BobbioPerino-San Nicolò Calendasco

Gragnano-San Filippo Neri

Junior Drago-GossolengoPittolo

Rivergaro-Niviano

San Giuseppe-San Corrado

San Rocco-Libertas

Turris-San Lazzaro

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Mezzani-Arquatese

Corte Calcio-Montebello

Fraore-Caorso

Lugagnanese-Salicetese

Sissa-San Leo

Vicofertile-Pro Villanova

Virtus San Lorenzo-Scanderbeg

TERZA CATEGORIA

Gropparello-San Giorgio 1-2

Virtus Piacenza-Primogenita 2-1

Alseno-Bivio Volante

Cadeo-Lyons Quarto

Fulgor Fiorenzuola-Vernasca

Pianellese-Folgore

Pol.BF-San Polo

Travese-GerbidoSipa