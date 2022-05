Prima storica avventura playoff per l’Assigeco: al Palabanca è sfida a Ferrara

08

Spalle leggere, con uno zaino senza il peso della pressione ma con l’agilità dell’entusiasmo e della voglia di continuare a stupire. Domenica alle 18 al PalaBanca l’Assigeco inizia la sua prima storica avventura nei playoff di serie A2 maschile sfidando in gara 1 la Top Secret Ferrara, avversaria dei quarti di finale del tabellone “argento”.

I biancorossoblù avevano già incrociato gli estensi nella prima giornata nella fase a orologio, cedendo 94-77 in trasferta, ma ora tutto si azzera.

Domenica farà il suo esordio il lungo lituano Verners Khos (acquisto last-minute, ndc), sostituto di Carr. Per gara 1 l’Assigeco dovrà ancora fare a meno dello stesso Carr e di capitan Cesana, mentre lo staff medico valuterà con attenzione la posizione di Lorenzo Galmarini, alle prese con un’infiammazione al tendine d’Achille. Ex di turno, Luca Vencato, cresciuto nel vivaio del “Campus” dal 2010 e protagonista dei successi con l’Under 19 Elite (2012) e dello “scudettino” U19 alle Finals di Udine (2014). In casa Ferrara, rientra Giovanni Vildera, mentre la Top Secret prova a recuperare anche Agustin Fabi (problemi alla caviglia), che negli ultimi giorni ha ripreso a lavorare in gruppo.

IL PROGRAMMA DELLA SERIE– La serie playoff Assigeco-Ferrara si aprirà domenica alle 18 al PalaBanca con gara 1, con lo stesso impianto che ospiterà il secondo atto martedì alle 20,30. Gara 3 è in programma venerdì 13 maggio alle 20,30 nella città estense, con lo stesso parquet che domenica 15 maggio ospiterebbe l’eventuale gara 4 alle 18. Infine, la quinta sfida (sempre eventuale) si giocherebbe mercoledì 18 maggio alle 20,30 al PalaBanca.