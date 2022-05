River Volley, il presidente Tiboni: “Una buona annata. Puntiamo sulle giovanili”

La stagione non si è ancora conclusa per tutte le squadre, ma la River Volley 2001 sta già lavorando per il futuro. La società del presidente Sergio Tiboni sta raccogliendo i frutti di una programmazione basata sul settore giovanile, che comprende oltre 200 ragazze.

“Dopo due anni legati alla pandemia siamo ripartiti e possiamo ritenerci soddisfatti – ha detto Tiboni – l’Under 14 ha vinto il campionato provinciale e sta facendo le fasi regionali per poi accedere alle nazionali, l’Under 13 disputerà le Final Four per il campionato provinciale, così come l’Under 16. Una buona annata, siamo ripartiti dal basso coinvolgendo tante bambine dal minivolley perché il nostro lavoro è soprattutto sul giovanile, e abbiamo anche una squadra di Serie D che sta facendo i playoff per andare in C. Il futuro sarà rinforzare il settore giovanile partendo dal minivolley e le squadre dall’Under 13 all’Under 18, oltre alla Serie D per creare squadre competitive anche per i campionati regionali”.

C’è anche un nuovo ds, è Gabriele Villa, da anni in società e ora con l’onore e onere di migliorare la competitività. “Io sono qua da tanto tempo – ha raccontato Villa – sono genitore di una delle giocatrici, poi dirigente accompagnatore e da due settimane mi hanno dato questo bellissimo ruolo, molto impegnativo. L’obiettivo è fare sempre meglio con una crescita per gradi, non sarà facile perché quest’anno abbiamo già vinto un titolo provinciale con l’Under 14 e siamo in lotta con le altre. Con il nostro vivaio, abbiamo ragazze che entrano da piccole e poi vanno in prima squadra che ha un parco allenatori di livello assoluto”.