Domenica al Beltrametti ritorna il torneo “Melchiorre Dadati-Paolo Rossi”

Riflettori puntati sullo stadio Beltrametti questa domenica. Dopo tre anni di attesa torna il memorial “Melchiorre Dadati-Paolo Rossi”, una vera e propria vetrina per tantissimi talenti della categoria Under 16. Saranno dodici le selezioni regionali che parteciperanno al torneo, per una giornata all’insegna dello sport e dell’amore per il rugby.

Sempre nella giornata di domenica, la squadra Under 15 parteciperà al torneo “Città di Carpi” organizzato dal Rugby Carpi. I ragazzi di Rossi, Mozzani e Ghezzi vorranno continuare la striscia di risultati positivi e di buone prestazioni

Doppio impegno invece per la categoria Under 13, che dopo le ultime grandi prestazioni, compresa la vittoria del torneo “Una Mole di Rugby”, andrà a caccia di conferme sul campo del Rugby Paese. In programma il Torneo “Visentin”, con i ragazzi di Groppelli, Dodici e Foppiani che vogliono mettersi in mostra. Metà squadra invece prenderà parte al Festival organizzato dal Rugby Colorno presso il Centro Sportivo “Maini-Pavesi”, sempre nella giornata di domenica.

Infine, la Squadra cadetta di mister Davide Baracchi si è aggiudicata il campionato regionale in seguito al forfait dell’ultima avversaria e accederà al finale promozione per la Serie B.