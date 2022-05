Carpaneto Chero, basta un punto. In Seconda A testa a testa IL PROGRAMMA

Con i campionati di Promozione e Terza categoria già decisi, con i trionfi di Castellana Fontana e Pianellese, e quello del Girone B di Seconda ormai nelle mani dei parmensi del Vicofertile, l’attenzione degli appassionati di calcio dilettanti è tutta sulla Prima categoria e sul Girone A di Seconda.

Ultimi 90′ infuocati in Prima, dove c’è ancora da incoronare la squadra regina: al CarpanetoChero basta un punto sul campo del Vigolzone per respingere l’ultimo assalto dell’inseguitrice Pontolliese Gazzola. Tutto da decidere anche in coda, a parte la retrocessione diretta del Podenzano già ufficiale da tempo.

Nel girone A di Seconda categoria, turno che pare favorevole al Drago San Giorgio nell’appassionante testa e testa con il Gossolengo.

IL PROGRAMMA – TUTTI IN CAMPO ALLE 16.30

PROMOZIONE

Alsenese-Langhiranese

Bobbiese-Noceto

Carignano-Tonnotto

Fiore Pallavicino-Il Cervo

Medesano-Vigolo

Pontenurese-Gotico Garibaldina

Viarolese-Castellana Fontana

PRIMA CATEGORIA

Podenzano-Ziano (15.30)

Borgonovese-Sporting Fiorenzuola

Pontolliese Gazzola-Fidenza

Sannazzarese-Rottofreno

Vigolzone-Carpaneto Chero

Zibello-Sarmatese

Riposa: Spes

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Libertas-Rivergaro

Niviano-Turris

San Corrado-Bobbio Perino

San Filippo Neri-Junior Drago

San Giuseppe-San Rocco

San Lazzaro-Gossolengo Pittolo

San Nicolò Calendasco-Gragnano

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Arquatese-Sissa

Caorso-Lugagnanese

Corte Calcio-Club Mezzani

Montebello-Fraore

Pro Villanova-Scanderbeg

Salicetese-Vicofertile

San Leo-Virtus San Lorenzo

TERZA CATEGORIA

Alseno-San Giorgio

Cadeo-Primogenita

Fulgor Fiorenzuola-Virtus Piacenza

GerbidoSipa-Bivio Volante

Pianellese-Gropparello

Pol.BF-Folgore

San Polo-Lyons Quarto

Travese-Vernasca