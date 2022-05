Far west al Puppo dove il Vigolo strappa il pari che vale la salvezza. I RISULTATI

Si chiude con la salvezza del Vigolo, al termine di una battaglia durata 120′, caratterizzata da sei gol e da tanta, troppa tensione, il playout che vedeva opposta la squadra di Forlini (squalificato in tribuna) e la Langhiranese.

Il 3-3 conclusivo premia i piacentini, forti di un miglior piazzamento al termine della regular season, ma a fine gara, al Puppo, è stato autentico far west con alcuni sostenitori delle due compagini che si sono affrontati nei pressi dello spogliatoio. Stando alle testimonianze sarebbero partiti anche alcuni pungi al volto. Con fatica, è stata riportata la calma e nessuno, al momento, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

In Seconda Categoria, nel girone A, il Bobbio Perino si è assicurato la finale playoff con il GossolengoPittolo, piegando per 3-2 il Niviano, mentre nel playout, gara di andata, il River ha prevalso sulla Turris sul campo di Vigolzone.

Ultimo turno nel girone B, con la Lugagnanese che accede alla finale degli spareggi promozione dove se la vedrà con la vincente della sfida “secca” tra Corte Calcio e Scanderberg. Passerà attraverso i playout il destino del Caorso che affronterà il Fraore nel doppio confronto playout.

PROMOZIONE

Playout, gara di ritorno

Vigolo-Langhiranese 3-3 (andata 0-0). LANGHIRANESE IN PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA A (ore 16.30)

Playoff, semifinale gara unica

Niviano-Bobbio Perino 2-3

Finale playoff: GossolengoPittolo-BobbioPerino

Playout, andata

Turris-Rivergaro 1-2

SECONDA CATEGORIA B (ore 16.30)

Arquatese-Lugagnaese 1-2

Caorso-Virtus San Lorenzo 1-1

Mezzani-Pro Villanova 2-5

Corte Calcio-Fraore 1-0

Montebello-Sissa 3-1

Salicetese-Scanderbeg 0-4

San Leo-Vicofertile 2-1

Promossa in Prima Categoria: Vicofertile

Lugagnanese in finale playoff

Semifinale playoff: Corte Calcio-Scanderberg

Retrocessa in Terza: Montebello

Playout salvezza: Caorso-Fraore

TERZA CATEGORIA (ore 19.30)

Playoff, semifinale gara unica

Virtus Piacenza-Gropparello

Finale playoff: Cadeo