Assigeco, stasera con Scafati c’è in palio la finale playoff. Palla a due alle 20.45

Una gara 5 fortemente voluta, inseguita e diventata un obiettivo anche quando si era sotto 2-0 nella serie dopo i due ko esterni prima del doppio duello casalingo. Una “bella” conquistata con tanto cuore e altrettanto coraggio indomito, frutto di due epiche battaglie al PalaBanca che spingono sempre più in alto una squadra che non smette di stupire. Stasera alle 20.45 l’Assigeco sarà di scena al PalaMangano di Scafati per l’ultimo, appassionante duello del braccio di ferro della semifinale playoff di A2 maschile (tabellone argento) contro la Givova che mette in palio un pass per l’ultimo atto contro la già qualificata Cantù. Piacenza arriva con grande merito a giocarsi questa storica sfida senza appello, con la squadra di coach Stefano Salieri capace di vincere due “maratone” interne, l’ultima sabato scorso dove ci sono voluti due overtime per far festeggiare i biancorossoblù. Ora il match da dentro o fuori, dove Devoe e compagni non si sentono affatto appagati o intimoriti, ma viceversa determinati per cercare il primo ma decisivo blitz in terra campana.

