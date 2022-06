Finali play off: vincono Bobbio Perino e Cadeo. La Turris retrocede in Terza

Il Bobbio 2012-Perino piazza il colpaccio, vince 4-3 sul campo del Gossolengo e si mette in prima fila per il ripescaggio in Prima Categoria. Questo l’esito della finale play off che opponeva la seconda e la quarta della stagione regolare del girone A di Seconda categoria.

Lo spareggio play out, invece, ha visto il Rivergaro imporsi anche al ritorno sulla Turris: 2-0 in Val Trebbia, dopo il 2-1 dell’andata, una doppia sconfitta che condanna i nerazzurri cittadini alla retrocessione in Terza categorie.

Proprio in Terza si giocava la finale play off: i padroni di casa del Cadeo hanno superato 2-1 il Gropparello e possono così sperare concretamente nel ripescaggio.

Gropparello che avrà una seconda opportunità con la finale di Coppa Coni di mercoledì sera a Borgonovo contro la Travese.

