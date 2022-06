Europeo di motonautica, bene Malaspina nella F250. Paura per Giuseppe Rossi

Momenti di grande paura a Znin (Polonia) nella prima manche della F500. Il pilota piacentino Giuseppe Rossi, partito dalla pole e in testa alla gara fin dalla prima virata, nel corso del penultimo giro nel rettilineo si è impennato a 180 km/h per poi ricadere in acqua dopo un volo di una trentina di metri. Un grande spavento ma per fortuna nulla di serio.

Nell’Europeo F250, invece, strepitosa prima manche di Marco Malaspina che scatta al comando seguito da Alex Cremona. Terzo l’ungherese Bodor che paga una partenza a rilento. Solamente settimo Max Cremona.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà