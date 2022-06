Obiettivo Serie B2: Tennis Borgotrebbia, domani la finale di andata dei playoff

Il Tennis Borgotrebbia è pronto per il grande salto. La squadra professionistica del team piacentino giocherà domani la finale di andata dei playoff nazionali di Serie C, validi per un posto in B2. C’è tanta fiducia nell’ambiente, i giocatori si sono ritrovati questo pomeriggio al Club per ricevere il classico “in bocca al lupo” da Lorenzo Marchi, main sponsor di Fornaroli Polymers, e dal delegato provinciale Fit Gianni Fulgosi.

La sfida sarà domani, a partire dalle 10.00, al Tennis San Colombano al Lambro (Lodi). Il Tennis Club Borgotrebbia, capitanato da Andrea Nociti, si presenterà con la squadra formata da Gijs Brouwer (cat. 2.1), Gergely Madarasz (2.2), Lorenzo Frigerio (2.3), Petr Nouza (2.3), Gianluca Beghi (2.4), Gabriele Crivellaro (2.6), Luca Galazzetti (2.6), Giuseppe Schiavi (2.7), Francesco Borgo (2.7), Francesco Mazzoni (2.8), Federico Tassi (2.8) e Lorenzo Engelbrecht (4.1).

Il 10 luglio è in programma la sfida di ritorno sul campo del Tennis Club Borgotrebbia. “Giochiamo sul loro campo veloce, siamo carichi e vogliamo vincere – ha detto Beghi – finora la stagione è stata super positiva, abbiamo una squadra di altissimo livello e il nostro obiettivo è di conquistare la B2 per poi arrivare ancora più in alto i prossimi anni”.

Punta di diamante della squadra è Bouwer, attualmente numero 208 Atp e reduce dalle qualificazioni a Wimbledon. “Sono contentissimo di fare parte di questo gruppo – le sue parole – questo è un bellissimo club, quando Beghi mi ha contattato un anno fa non ho esitato un attimo e ho immediatamente accettato la sua proposta. Il mio obiettivo è di entrare tra i primi cento al mondo, e continuare a vincere con il Tennis Borgotrebbia”.

Ci sono poi due dei ragazzi del vivaio, Galazzetti e Mazzoni, che insieme a Tassi e a Engelbrecht rappresentano il futuro. “La Federazione obbliga a schierare almeno un giocatore del vivaio fino alla B2 e due nelle categorie superiori, è importante fare crescere i giovani” ha spiegato Fulgosi. “È il secondo anno per me al Tennis Borgotrebbia, abbiamo fatto una grande stagione e ora vogliamo la B2, dal punto di vista personale vorrei anche migliorare la mia classifica individuale” ha concluso Galazzetti.