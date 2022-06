Motonautica, il piacentino Alex Cremona argento agli Europei nella F250

La classe non è acqua e ancora una volta l’ungherese Peter Bodor ha dato prova della sua forza laureandosi questo pomeriggio campione d’Europa nella categoria F250 di motonautica. Medaglia d’argento per il piacentino Alex Cremona. Emozioni forti anche nella F500 dove, dopo il gran volo di Giuseppe Rossi – altro piacentino – nella prima manche, a vincere la tappa di Znin (Polonia) è stato lo slovacco Marian Jung.

F250 – Nell’Europeo in gara unica su 4 manche (con possibilità di scartarne una), il titolo è andato con pieno merito a Peter Bodor, in virtù di due primi e un terzo posto. L’unico pilota in grado di contrastarlo é stato Alex Cremona autore di ben tre piazze d’onore mentre a Marco Malaspina non é bastato vincere una manche per salire sul podio, preceduto dall’inglese Turner. Al campione uscente, Max Cremona, la soddisfazione del successo nella terza prova e quinto posto finale.

F500 – Con il pilota piacentino Giuseppe Rossi spettatore forzato, la tappa polacca si è chiusa con il sigillo di Marian Jung alla luce di due primi e un secondo posto. Un successo netto, vanamente contrastato da Erko Aabrams e Marcin Zielinski rispettivamente secondo e terzo sul podio. Bene anche lo slovacco Robert Hencz mentre il nostro Andrea Ongari ha avuto molteplici problemi ragranellando solo 8 punti in classifica. Dopo due tappe, Aabrams p.34, Havas 31, Zielinski 28, Jung 27, Ongari 23, Hencz 21.

