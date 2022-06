L’Assigeco si tiene stretta il suo play: Gherardo Sabatini rinnova fino al 2024

Il programma “futuro” dell’Assigeco, dopo le conferme biennali di coach Stefano Salieri, Lorenzo Galmarini, Nema Gajic e Lorenzo Querci, segna un punto fondamentale, decisamente imprescindibile, mantenendo la leadership di Gherardo Sabatini.

Il 28enne play bolognese firma l’estensione biennale di contratto con l’Assigeco Basket Piacenza, preparandosi a cominciare la quarta stagione in biancorossoblu dopo l’ottimo esordio nel campionato 2018/19 e dando un seguito importante alle ultime due annate.

Salieri punta ancora molto su Sabatini. “La conferma di Gherardo – commenta il tecnico – è davvero importante. Lui è il punto fermo e il perno della nuova Assigeco. Leader acclarato della squadra. Con Gherardo ho un feeling forte e abbiamo la stessa visione in campo. Sono molto contento e ringrazio il presidente Curioni per lo sforzo fatto”.

Il play bolognese ha guidato alla grande l’Assigeco in regular season (11.3 punti, 5.1 rimbalzi 6.2 assist a gara) tenendo bene nella fase a orologio (10.7 punti, 5.7 rimbalzi e 7.2 assist) dando il massimo nelle gare di playoff (13 punti, 5.9 rimbalzi, 6 assist) migliorando di parecchio i “numeri” delle precedenti stagioni.

“Sono molto contento di essere rimasto – spiega il regista fresco di rinnovo -. C’è grande stima reciproca con il coach e con il presidente Curioni. C’è stato un interessamento di qualche squadra di A2, ma da parte mia non c’è mai stato alcun dubbio nel pensare di rimanere in Assigeco per giocare questo campionato: sono convinto che sia la squadra giusta: ha un progetto interessante e molto stimolante e la giusta ambizione per puntare a fare ottime cose. Ammetto che avrei avuto qualche titubanza solo davanti a una richiesta di un club di serie A. L’anno prossimo? Dobbiamo strutturarci per competere fino in fondo: i playoff sono l’obiettivo. Serve crescere per fare meglio, sotto tutti i punti di vista, personali e di gruppo. Mantenendo la base di squadra con qualche innesto di valore possiamo fare bene. Io sono carico al massimo”.