Motonautica: a Mora in Svezia potrebbe essere un fine settimana di verdetti

Annullata già da marzo la tappa di Ternopil (Ucraina), è di queste ore la sospensione del Gp della Lituania (10 e 11 settembre) per cui l’imminente weekend di Mora (Svezia) potrebbe delineare un assetto quasi definitivo alle F500, F250 e F125. Anche perché gli appuntamenti di Cremona e di Boretto potrebbero saltare per le condizioni del Po.

F500 – Sfortunatissimo nelle prime due uscite e ancora a 0 in classifica, Giuseppe Rossi corre per una rivincita personale: sempre primo e sempre out, stavolta punta a lasciare il segno. Andrea Ongari, invece, vuole dimenticare Znin e offrire il meglio del suo repertorio fatto di sorpassi mozzafiato e di manche irresistibili. Ongari, con i suoi 23 punti, è in piena corsa per qualcosa di importante e l’attuale primattore della classe è l’estoner Erko Aabrams a quota 34.

F250 – In Svezia non ci sarà Marco Malaspina che in settimana ha subito un’operazione alla retina, per cui saranno i fratelli Alex e Max Cremona a difendere i colori piacentini contro quel “mostro sacro” che si chiama Peter Bodor. Lotta incerta, comunque, con l’abruzzese Pasquale Contento, l’inglese Turner e il tedesco Hepner nel ruolo di outsider.

F125 – Gian Luca Finotti in gara innanzitutto per onorare la memoria di Mattia Ghiraldi, pilota cremonese recentemente scomparso, e poi per conquistare una posizione di prestigio e restare nel lotto dei migliori.