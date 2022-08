Primo colpo della Bakery, arriva il pivot romano Alessandro Cecchetti

Primo colpo di mercato per la Bakery Basket Piacenza che ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con Alessandro Cecchetti per la nuova stagione di Serie B Old Wild West.

Cecchetti, pivot romano classe 1991, 2 metri per 115 chili, cresciuto nelle giovanili dell’Eurobasket Roma, è un centro di grande esperienza, nella passata stagione ha vestito la maglia della Civitus Allianz Vicenza.

“Sono davvero molto contento di poter cominciare questa nuova avventura a Piacenza – le prime parole del nuovo biancorosso – è una piazza che non ha bisogno di presentazioni visto che sta facendo benissimo da più di qualche anno nel panorama cestistico nazionale. Da subito coach Del Re mi ha trasmesso molta fiducia, è sicuro nelle sue idee. Ci sarà molto da lavorare, il roster sarà formato in parte da giovani di belle speranze e quindi sarà compito mio, che probabilmente sarò tra i più esperti nel roster, guidarli e mettere a loro disposizione tutta la mia esperienza per poter fare molto bene, come la società vuole.”

“Alessandro è stato uno dei primi senior che abbiamo contattato per iniziare la costruzione della squadra – ha spiegato il responsabile Simone Zamboni -. Vanta una lunga esperienza in Serie B, per noi sarà una figura molto importante. Cecchetti è un giocatore di sostanza e di qualità, in un ruolo nel quale non è facile trovare entrambe le caratteristiche. Per questi motivi lo abbiamo voluto fortemente con noi, benvenuto a Piacenza Alessandro!”