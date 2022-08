Morello illude prima del crollo: Fiorenzuola ko con la Pergolettese

Esce sconfitto per 3-1 il Fiorenzuola nell’amichevole giocata a Ripalta Cremasca. Dopo il pareggio per 1-1 nell’allenamento congiunto con il Lecco, per la seconda volta i rossoneri mancano la vittoria contro una squadra di Serie C.

Gli uomini di Tabbiani partono bene nel primo tempo e riescono a trovare il vantaggio dopo meno di 10 minuti con il più classico “gol dell’ex”: sull’eccellente sponda area di Scardina, Morello infatti è bravissimo a rientrare con il destro dalla zona sinistra del campo e a bucare Rubbi sul secondo palo. La certezza per il Fiorenzuola resta comunque un grande Battaiola fra i pali, bravo a salvare subito il vantaggio sul gran destro da fuori di Verzeni. Niente da fare però al 35′ sul sinistro a giro di Villa che si infila all’incrocio e pareggia i conti della sfida.

L’intensità della partita cala con il passare dei minuti e gli uomini di Tabbiani abbassano anche il baricentro nella ripresa, complici i diversi cambi.

La Pergolettese invece non sta a guardare e cresce nel secondo tempo, colpendo due volte grazie all’azione personale di Guiu sulla destra al 66′, bravo a rientrare dalla fascia in slalom e a trovare la deviazione decisiva di Frison per superare Sorzi, e poi con il neoentrato Randazzo ad un quarto d’ora dalla fine: sua la rete che chiude il match con una grande progressione sempre sulla destra e un tiro ravvicinato sul primo palo.

Nel finale, spazio ai giovani rossoneri (Baldini, Giallombardo e Caffarra), con il primo che sfiora la rete con un tiro dal limite bloccato da Doldi.

Il tabellino di Pergolettese-Fiorenzuola 3-1

Pergolettese primo tempo (3-4-1-2): Rubbi; Piccinini, Lucenti, Bevilacqua; Verzeni, Vitalucci, Figoli, Villa; Artioli; Guiu Vilanova, Iori. All. Mussa.

Fiorenzuola primo tempo (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Bondioli, Cavalli, Oddi; Arduini, Oneto, Stronati; Mamona, Scardina, Morello. All. Tabbiani.

Pergolettese secondo tempo (3-4-1-2): Rubbi (70′ Doldi); Piccinini (60′ Malanga), Lucenti (60′ Gabelli), Bevilacqua (70′ Bozzuto); Verzeni (60′ Randazzo), Vitalucci (60′ Tacchinardi), Figoli, Villa; Artioli; Guiu Vilanova (71′ Cancello), Iori (71′ Giambertone).

Fiorenzuola secondo tempo (4-3-3): Sorzi; Danovaro, Frison, Cavalli, Yabre; Arduini (73′ Giallombardo), Oneto (71′ Caffarra), Stronati (70′ Baldini); Mamona, Mastroianni, Sartore.

Arbitro: Peletti di Crema.

Reti: 9′ Morello (F), 35′ Villa (P), 66′ Guiu (P), 75′ Randazzo (P).