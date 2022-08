Motonautica F500: Rossi e Ongari puntano al titolo europeo

Ferragosto di fuoco per i motonauti della classe F500 che in questo weekend si giocano il titolo europeo in prova unica sulle acque di Dunaujvaros (Ungheria). Il duello è tra i “magnifici 7” della categoria ovvero sia Giuseppe Rossi, Andrea Ongari, Erko Aabrams, Marian Jung, Robert Hencz, Marcin Zielinski e Attila Havas.

Giuseppe Rossi – Il nostro portacolori, quest’anno particolarmente sfortunato, sprigiona classe da tutti i pori della pelle. Se la prende dritta, non ce n’è per nessuno.

Andrea Ongari – È tra i giovani ambiziosi rampolli della classe. Ma ha i “numeri” per emergere. Dovrà resettare le ultime prestazioni per sognare ad occhi aperti.

Erko Aabrams – È il candidato numero uno al trono, forte di una regolarità devastante. Difficilmente stecca i grandi appuntamenti per cui resta il grande favorito al titolo.

Marian Jung – Una “vecchia volpe” pronta a cogliere l’attimo fuggente per piazzare il guizzo risolutivo. Un sicuro papabile al podio.