I piacentini Dallavalle e Carini a caccia di medaglie: oggi le gare agli Europei

Giornata cruciale per gli atleti piacentini impegnati negli Europei. Oggi l’atleta Andrea Dallavalle prende parte alle qualificazioni del salto triplo a Monaco in Germania: per lui, già campione europeo under 23, l’accesso alle fasi finali dovrebbe risultare in discesa. A Roma, invece, il nuotatore Giacomo Carini – tesserato per la Vittorino da Feltre e per il gruppo nuoto Fiamme Gialle – scende in vasca nell’eliminatoria dei 200 farfalla. Entrambi, dunque, vanno a caccia di medaglie.

