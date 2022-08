Dilettanti, scatta l’Eccellenza. In campo Nibbiano, Agazzanese e Castellana

Si apre ufficialmente oggi la prima domenica di calcio dilettanti della nuova stagione, con le piacentine di Eccellenza pronte a scendere in campo. Per Nibbiano & Valtidone, Agazzanese e Castellana l’esordio è in trasferta.

Partiamo dal Nibbiano di mister Rossini che, con il mercato ancora da completare (specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo) ha tutte le intenzioni di partire con il piede giusto. I valtidonesi sono attesi dall’altrettanto ambiziosa Cittadella.

Salvezza tranquilla e chissà, magari anche qualcosa di più: per l’Agazzanese l’obiettivo è confezionare una stagione tranquilla. L’esordio in casa del Real Formigine è già un buon test per saggiare la tenuta di una squadra ben costruita e che può certamente regalare emozioni e risultati.

Per la neopromossa Castellana, invece, è in programma il match nella tana del Borgo San Donnino. Per la squadra di mister Costa l’obiettivo salvezza sembra essere più che alla portata.