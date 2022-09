Gas Sales, otto biancorossi agli ottavi del Mondiale con le rispettive nazionali

Erano otto gli atleti del roster biancorosso con le rispettive nazionali al via del Mondiale di volley e dopo la prima fase sono tutti ancora in gara. Da domani, sabato 3 settembre, saranno impegnati negli ottavi della manifestazione iridata. Gara secca, chi vince è ai quarti, chi perde chiude la sua avventura iridata.

Derby biancorosso quello tra Italia e Cuba che si giocherà sabato 3 settembre alle 21.15 a Lubiana: i tre azzurri della Gas Sales, il libero Leonardo Scanferla, l’opposto Yuri Romanò e lo schiacciatore Francesco Recine affronteranno il centrale Robertlandy Simon che la prossima stagione vestirà la maglia di Piacenza.

Il palleggiatore Antoine Brizard, capitano biancorosso, guiderà la Francia del tecnico Andrea Giani contro il Giappone: gara in programma a Lubiana il 5 settembre alle 21.00. Sempre il 5 settembre con inizio alle 17.30 a Lubiana, il palleggiatore neobiancorosso Freek De Weijer e la sua Olanda affronteranno l’Ucraina in un ottavo di finale non impossibile.

Gli schiacciatori Ricardo Lucarelli e Yoandy Leal con il Brasile scenderanno in campo il 6 settembre alle 21.00 a Gliwice per affrontare l’Iran con sguardo ai quarti di finale.

IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI

3/9 ore 17.30 Lubiana: Slovenia – Germania

3/9 ore 21.15 Lubiana: Italia – Cuba

4/9 ore 17.30 Gliwice: USA – Turchia

4/9 ore 21 Gliwice: Polonia – Tunisia

5/9 ore 17.30 Lubiana: Olanda – Ucraina

5/9 ore 21 Lubiana: Francia – Giappone

6/9 Gliwice ore 17:30: Serbia – Argentina

6/9 Gliwice ore 21 Gliwice: Brasile – Iran