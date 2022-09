Atletica Piacenza: ultimi test per Eleonora Nervetti. Tuzzi e Rebecchi agli Italiani

I migliori atleti dell’Atletica Piacenza tornano in pista e su strada per gli ultimi appuntamenti della stagione 2022, ricca di grandi imprese fino alla fine.

Hanno partecipato ai Campionati italiani di corsa su strada Giovanni Tuzzi ed Elia Rebecchi. Nella gara dei 10 km sul percorso disegnato tra le vie di Castelfranco Veneto, i due biancorossi hanno dovuto affrontare angusti passaggi e quasi 300 avversari: situazione tutt’altro che facile. Infatti, fin dai primi metri, è stata una gara in salita: essendo gli atleti tutti molto ravvicinati, la caduta di un partecipante ha scatenato un domino che ha portato ad un arresto quasi immediato per i due portacolori biancorossi. Nonostante il brutto inizio in cui sono stati coinvolti, i due non si sono lasciati abbattere: Giovanni ha corso vicino al personale, concludendo la 10km in 31’01”; Elia ha invece coperto la distanza in 32’11”.

Ottime prove per entrambi gli allievi di Giuliano Fornasari, capaci di misurarsi ancora una volta ai massimi livelli nella corsa su strada.

Eleonora Nervetti agli ultimi test di efficienza: la giovane sprinter allenata da Giovanni Baldini ha corso nel meeting internazionale di Padova, chiudendo i 100m in 11”94 e aggiudicandosi anche la medaglia d’argento.

Quest’ottima prova la proietta direttamente ai Giochi del Mediterraneo u23, in programma il prossimo weekend a Pescara.

Si è inoltre tenuta la classica rassegna di fine estate per rappresentative provinciali delle categorie Cadetti e Allievi: l’Esagonale del Po, competizione cui partecipano le 6 province di Piacenza, Parma, Cremona, Reggio Emilia, Mantova e Modena.

Tra i migliori piacentini, spiccano i risultati di Monia Harbi, quinta con 5’19”35 sui 1500m Allieve; poi c’è stato l’eccellente argento di Anna Pissarotti con il tempo di 16”33 sui 100hs Allieve; si è poi distinto anche Matteo Romiti, 24”17 sui 200m; anche Elia Lavelli ha saputo ben comportarsi sulla pedana del salto in alto Allievi, in cui ha saltato 1,73m; bravo anche Luca Clerici, capace di saltare 6,03m nel salto in lungo Allievi; buon argento anche per Veronica Rapacioli, 8,89m nel getto del peso Cadette; bronzo per Gabriele Taschieri, 16”45 nei 100hs Cadetti; Mattia Bravi ha raggiunto il terzo posto nel lancio del giavellotto, 27,94m.

Appuntamento ora alla rassegna mediterranea per nazionali, in cui ci sarà anche un po’ di Piacenza grazie a Nervetti.