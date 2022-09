Atletica, Eleonora Nervetti quarta a Pescara ai Giochi del Mediterraneo nei 100 metri

Si è conclusa un’altra splendida avventura per Eleonora Nervetti, sprinter dell’Atletica Piacenza, azzurra in occasione dei Giochi del Mediterraneo Under 23, tenutisi a Pescara il 10 e 11 settembre. La portacolori azzurra, dopo il titolo italiano U23 e un’estate di intensi allenamenti, è approdata a Pescara con il quarto accredito sui 100 metri, pronta a dar battaglia alle migliori specialiste del “mare nostrum”.

Alla fine, l’allieva di Giovanni Baldini ha chiuso la sua prova in 11”88, aggiudicandosi la quarta piazza. “Il risultato cronometrico non riflette appieno le potenzialità e il valore di Eleonora – ha dichiarato lo storico tecnico Baldini – ma la nostra atleta ha saputo gestire una situazione comunque non semplice: una gara internazionale è sempre un’altra dimensione. Inoltre, Eleonora ha confermato il suo accredito, piazzandosi ai piedi del podio, senza tradire di fatto le aspettative”.

Ora finalmente Eleonora può godersi il meritato riposo e ricaricare le pile per la prossima stagione, che sarà ricca di nuove occasioni per brillare