Botti a Volley Piacenza: “Verona è già dimenticata. A Modena con la giusta carica”

Dimenticare Verona è la prima cosa che vuol fare la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in questa settimana, che culminerà nella seconda gara di Superlega di domenica sera in casa di Modena. Non c’è tanta voglia di parlare del punto contestato che ha di fatto regalato la vittoria agli scaligeri nel primo turno, e lo si è visto anche stasera nella puntata di “Volley Piacenza #atuttogas” andata in onda su Telelibertà, con ospiti in studio capitan Antoine Brizard, lo schiacciatore Luka Basic e il vice allenatore Massimo Botti.

Le immagini, analizzate, parlano chiaro: si vede Leal che a a muro e segna il punto della vittoria, poi tolto dal video check per un presunto fallo di invasione aerea del brasiliano, infrazione che però non viene mai fischiata in caso di muro. “Si vede nettamente che è muro, questo è punto per noi e stop – ha tagliato corto Botti – c’è ovviamente tanta amarezza e spero che questo punto non incida sulla classifica finale, noi abbiamo affrontato una partita difficile con le armi che avevamo a disposizione, ci sono ancora delle cose da sistemare però stiamo migliorando. I lavori in corso sono aperti per tutte le squadre, per ora si deve intraprendere la strada della crescita e poi i campionati si decidono a marzo. Domenica andiamo a Modena, saremo in un luogo che ha fatto la storia della pallavolo italiana e sarà una partita difficilissima”.

Deluso dal risultato anche Brizard, ma soddisfatto di come sta lavorando la squadra e del proprio recupero personale dopo un Mondiale non certo felice per lui: “Le cose stanno andando già abbastanza bene, c’è ancora del lavoro da fare nei momenti decisivi della partita, ma l’atteggiamento che abbiamo messo in campo è giusto e il resto arriverà perché abbiamo molto carattere. Già vincere a Modena sarebbe bello, lo scorso anno abbiamo fatto bene però questa è una stagione diversa e ci aspetta una gara tosta”.

Basic è già carico per entrare a partita in corso, come ha fatto contro Verona: “Io devo essere sempre pronto, mi spiace molto per come abbiamo perso la partita però sono soddisfatto per quello che stiamo facendo, personalmente ho scelto Piacenza perché so di poter dare un bel contributo, sarà così anche a Modena dove speriamo di conquistare 3 punti”.

Attenzione però a una vecchia conoscenza, l’ex biancorosso Dragan Stankovic, ora ai “canarini”. “Dovremo stare attenti alla voglia di riscatto di Piacenza, che ha una grande squadra, le serve solo continuità e pazienza” ha detto il centrale, intervenuto in collegamento video. Domani riaprirà la campagna abbonamenti e sarà anche attiva la vendita dei biglietti per la gara contro Trento del 16 ottobre al PalaBancaSport: tutte le informazioni sul sito di Gas Sales Volley.