Basket Serie A2, esordio casalingo in campionato per l’Assigeco: arriva Monferrato

Digerita la sconfitta allo scadere sul campo della Vanoli Cremona nella prima giornata di campionato, l’Assigeco Piacenza si appresta all’esordio casalingo ospitando il Monferrato Basket, squadra in grado la scorsa settimana di annichilire la resistenza di Latina con un parziale di 52-36 nel secondo tempo. Sfida che ormai è diventata un classico di questa Serie A2 Old Wild West: l’anno scorso Casale Monferrato si impose in entrambi gli incontri, 73-83 a Piacenza e 79-75 sul parquet del PalaFerraris.

L’appuntamento è oggi, domenica 9 ottobre, alle 18.00 al PalaBanca.