La sezione Aia Piacenza è da ieri intitolata a Giampiero Gregori, ex arbitro, poi assistente e infine dirigente dell’associazione, mancato prematuramente un anno fa. Una targa commemorativa è stata scoperta nella sede di via Calciati in un clima di intensa commozione e gravido di ricordi, emozioni e amicizia.

Il presidente degli arbitri piacentini Domenico Gresia ha ricordato la naturale disponibilità e la gentilezza sorridente che erano tratto distintivo della personalità di Giampiero (nessuno tra gli intervenuti lo ha mai chiamato con il cognome), che era per tutti molto più di un collega arbitro.

Lo ha confermato anche il presidente nazionale Aia, Alfredo Trentalange, amico personale di Gregori, presente in sala e visibilmente commosso: “Sapeva sdrammatizzare con un sorriso e una parola gentile anche le situazioni più difficili, ricordo ad esempio le partite decisamente complesse del campionato libico in piena era Gheddafi, che fummo chiamati a dirigere, io come arbitro e lui come mio assistente”.

