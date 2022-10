Basket A2: trasferta milanese per l’Assigeco, stasera alle 20.30 contro l’Urania

Subito archiviata la vittoria casalinga con la Stella Azzurra Roma, l’Assigeco Basket Piacenza è attesa da un altro incontro fondamentale sul parquet dell’Allianz Cloud, casa dell’Urania Milano, per il primo turno infrasettimanale della stagione in programma stasera alle ore 20.30.

Trasferta milanese che storicamente sorride ai biancorossoblu di coach Salieri, in grado di espugnare il capoluogo lombardo entrambe le volte negli ultimi due anni: nel 2020/2021 finì 76-87, mentre nella passata stagione successo in volata per l’Assigeco, che si impose di tre lunghezze.

Sulla scia della vittoria di sabato, arrivata grazie a una buona prova dovuta ai cambi di intensità e una difesa solida contro un avversario difficile ed esperto, l’Assigeco cercherà di ripartire dagli ottimi segnali visti.