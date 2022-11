Verso Praga e Perugia: a “Volley Piacenza” Bernardi, Brizard, Lucarelli e Anastasi

Il PalabancaSport sarà vestito a festa domani sera per l’esordio europeo assoluto della Bluenergy Daiko Piacenza. I ragazzi di coach Lorenzo Bernardi saranno dunque impegnati nel loro debutto in Coppa Cev contro Praga nell’incontro valevole per l’andata dei sedicesimi di finale, un match storico che Telelibertà inizierà a raccontare questa sera con “Volley Piacenza #atuttogas”.

Il programma di approfondimento sul mondo Gas Sales condotto da Marcello Tassi torna puntuale alle ore 21 con ospiti in studio coach Bernardi e i giocatori Antoine Brizard e Ricardo Lucarelli. Con immagini e approfondimenti ci si avvicinerà al match europeo per conoscere meglio gli avversari e la realtà pallavolistica di Praga, anche grazie al contributo degli esperti Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Nella seconda parte del programma si parlerà anche del prossimo impegno di Superlega dei biancorossi, sabato pomeriggio al PalabancaSport contro Perugia con un altro ospite speciale, il coach della squadra umbra Andrea Anastasi. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.