Fiorenzuola Bees al PalArquato per tornare alla vittoria dopo due sconfitte

I Fiorenzuola Bees tornano di fronte al proprio pubblico del PalArquato a Castell’Arquato per affrontare la Luciana Mosconi Campetto Ancona nella sfida valevole per l’ottava giornata di campionato di Serie B, girone C Old Wild West.

Alle ore 18.00 la squadra di coach Gianluigi Galetti vuole tornare in carreggiata per sopperire alle due sconfitte patite prima in casa contro la Bakery Piacenza e poi al PalaCoverciano contro la Pallacanestro Firenze. In terra toscana i Bees hanno disputato una partita sontuosa e con una rotazione ridotta all’osso a cospetto della squadra che con tutta probabilità si giocherà con Rieti la vittoria del girone, venendo superati solamente a 8 secondi dal termine. Nel 93-90 in cui per Firenze sono state decisive le prove di Laganà (30 punti) e Bushati (26 punti), i Bees sono stati bravi a trovare una grande unità di intenti, portando ben 6 giocatori in doppia cifra, guidati dai 20 punti di Preti e dai 17 punti e 8 rimbalzi di Re.

I Fiorenzuola Bees contano di ritrovare le prestazioni di Giorgi e Pederzini, rientrati in gruppo in questa settimana rientrando dai rispettivi acciacchi, in vista della gara di domenica. Lo staff fiorenzuolano nella rifinitura controllerà le condizioni dei due giocatori, elementi importanti e decisivi nella mancanza di lucidità di una rotazione accorciata come quella di Firenze.

Dal canto proprio, Campetto Ancona di coach Coen arriva al PalArquato con una grande fame di riscatto dopo aver subito una pesante batosta da parte di Real Sebastiani Rieti per 100-62 nell’ultima partita giocata. Una partita indirizzata da subito in un primo quarto shock per Ancona, che ha subito un -26 che ha inevitabilmente condizionato tutto il resto della partita.

Nell’ultimo weekend, Ancona è rimasta a riposo avendo rinviato la gara contro San Miniato a causa del terremoto nelle Marche che ha reso il PalaRossini di Ancona adibito a struttura per soccorso. Prima del ko di due weekend fa, i marchigiani avevano superato nelle precedenti due giornate Matelica ed Empoli, confermando un trend di forma buono, ed arrivano in terra valdardese con la volontà di dimostrare che la gara dello scorso weekend è stato solo un incidente di percorso. Fiorenzuola ed Ancona si trovano al momento appaiate a quota 6 punti in classifica, con i marchigiani che tuttavia devono recuperare la sfida predetta contro San Miniato.