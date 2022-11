Il tiro da tre non funziona, l’Assigeco si arrende in casa a Latina 76-87

Quinto passo falso stagionale nel campionato di basket Serie A2 per l’Assigeco Piacenza, stavolta sconfitta 76-87 al PalaBanca da Benacquista Assicurazioni Latina. I ragazzi di coach Stefano Salieri lottano caparbiamente per buona parte della partita, poi Latina alza i giri del motore e sigla con Alipiev e Lewis II l’allungo decisivo nel quarto quarto.

Le basse percentuali dal perimetro si sono rivelate letali per i padroni di casa, che mandano a bersaglio solo 4 delle 22 triple tentate. Non è bastata la solida prestazione di Skeens – autore di una solida prestazione da 16 punti e 15 rimbalzi – per contrastare le scorribande dei laziali che bissano la prestigiosa vittoria ottenuta la settimana scorsa contro Torino. Ora l’Assigeco avrà la possibilità di riscattare la sconfitta nella difficile trasferta di Treviglio del 27 novembre, in un match che potrebbe rivelarsi fondamentale per risollevare gli animi dei biancorossoblu.

PRIMO QUARTO

Pascolo e Cicchetti danno inizio alle danze, poi inizia un botta e risposta di canestri per entrambe le squadre. Prima tripla della serata messa a segno da Rodriguez, ma McGusty e Sabatini riportano in vantaggio i padroni di casa (7-6). Nuovo sorpasso degli ospiti con Fall che fa la voce grossa in area e trova l’appoggio vincente dopo una serie di rimbalzi d’attacco. Lewis II fa tre su tre dalla lunetta e rompe l’equilibrio, l’Assigeco insegue con i canestri di Cesana e Skeens. Parrillo manda a segno una tripla in semi-transizione, poi Cesana trova sulla sirena il floater del 22-25.

SECONDO QUARTO

Moretti porta gli ospiti sul +5, poi McGusty e Cesana dal midrange riavvicinano l’Assigeco ad un solo punto di distacco. Rimonta completata con un altro canestro di McGusty, poi Cesana manda a bersaglio la prima bomba dei padroni di casa dopo sette errori dal perimetro (31-27). Latina non ci sta e si riporta in vantaggio con un parziale di 5 punti firmato Rodriguez. McGusty e Gajic trovano la via del canestro da centro area, poi Cicchetti e Fall ricuciono lo svantaggio degli ospiti (37-36). Sorpasso per i laziali con una penetrazione di Rodriguez, poi Fall allunga sul +3 a pochi secondi dalla sirena (37-40).

TERZO QUARTO

Il secondo tempo riparte con un altro canestro di Rodriguez, poi Pascolo sfrutta l’assist di Sabatini e va a segno da tre (40-42). Azione speculare pochi secondi dopo che produce un’altra tripla di Pascolo, poi lo stesso veterano pesca il taglio di Skeens che schiaccia il canestro del 45-42: buon break dell’Assigeco che costringe gli ospiti al timeout. Al rientro in campo la squadra di coach Gramenzi riparte forte, soprattutto grazie ad Alipiev che va a segno per tre volte dal perimetro (47-53). Risposta d’orgoglio di Piacenza, con due viaggi in lunetta di Sabatini e Skeens che riporta i suoi sul -1. Sabatini avrebbe anche la tripla del sorpasso sulla sirena, ma la conclusione non trova fortuna (54-55).

QUARTO QUARTO

Le squadre scambiano canestri, poi arrivano una tripla di Alipiev e un sottomano di Viglianisi che spediscono Latina sul +6 (58-64). Skeens salva un pallone vagante e serve Pascolo sottocanestro, ma Lewis vola al ferro e ristabilisce il vantaggio. La stessa guardia americana segna la bomba del 62-71, poi McGusty riavvicina l’Assigeco con un jumper allo scadere dei 24 secondi. Altra conclusione da tre degli ospiti, stavolta con Viglianisi, poi Moretti sottocanestro firma il +10. Latina continua a spingere, e in contropiede arriva l’and-1 di Fall che spegne virtualmente le speranze dell’Assigeco. Negli ultimi due minuti l’Assigeco prova a rimettersi in gara, ma i laziali respingono gli ultimi tentativi di rimonta e amministrano il vantaggio fino alla sirena che sancisce la fine del match (76-87).

IL TABELLINO

UCC Assigeco Piacenza – Benacquista Assicurazioni Latina 76-87

(22-25; 15-15; 17-15; 22-32)

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 10 (1/2, 0/6), Kameron McGusty 14 (4/6, 0/1), Nemanjia Gajic 4 (2/2, 0/5), Brady Skeens 16 (8/10 da due), Federico Miaschi 4 (2/6, 0/2), Luca Cesana 15 (4/7, 1/4), Lorenzo Querci 0 (0/2, 0/1), Davide Pascolo 13 (2/6, 3/3), Lorenzo Varaschin NE, Milos Joksimovic NE, Giorgio Franceschi NE, Jacopo Soviero NE

All.: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Alejandro Manzo)

Benacquista Assicurazioni Latina: Yancarlos Rodriguez 19 (4/9, 2/6), Mike Lewis II 19 (3/5, 1/5), Alexander Cicchetti 4 (2/4, 0/2), Ivan Alipiev 18 (3/4, 4/6), Abdel Fall 11 (5/7, 0/1), Giordano Durante 0 (0/2, 0/3), Salvatore Parrillo 3 (0/1, 1/1), Kenneth Viglianisi 5 (1/1, 1/2), Samuele Moretti 8 (4/5 da due), Emanuele Donati NE

All.: Franco Gramenzi (assistenti: Giuseppe di Manno, Francesco Tricarico)

LE PAROLE DI SALIERI

“Dispiace perché abbiamo perso una partita in cui abbiamo messo poca energia e poca determinazione. Siamo andati a fiammate, ma Latina ha avuto più continuità. Sono stati bravi a capire che stasera non facevamo canestro da fuori, si sono arroccati e questo ci ha reso la partita difficile. Abbiamo fermato troppo la palla in attacco e poi abbiamo concesso troppi contropiedi, pezzo forte dell’attacco di Latina. La partita è stata in equilibrio per tre quarti, noi abbiamo retto sotto canestro grazie a Skeens, poi hanno chiuso la partita con tre triple consecutive che hanno scavato un fosso importante”.