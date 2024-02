Dopo sei sconfitte, torna a vincere l’Assigeco, Vigevano sconfitta 74 – 68

Dopo sei sconfitte si interrompe il digiuno di punti dell’Assigeco Piacenza, stavolta vittoriosa contro la Elachem Vigevano nel primo incontro casalingo della fase a orologio. Dopo due quarti equilibrati la squadra scava il primo solco della partita nel terzo quarto, quando Miller e Sabatini trascinano i biancorossoblu alla doppia cifra di vantaggio. Vigevano non molla e trova il controsorpasso all’inizio del quarto quarto, ma la troupe di coach Salieri riprende le redini del match e porta a casa una vittoria che riporta il sorriso in casa Assigeco. Ora per Piacenza il prossimo impegno stagionale arriverà lunedì 19 febbraio, in cui i biancorossoblu saranno impegnati nell’impegnativa trasferta di Torino.

“La vittoria è stata importante e meritata, dato che abbiamo condotto tre tempi su quattro – il commento di coach Stefano Salieri -. I ragazzi sono stati bravi a seguire il piano partita, e voglio fare i complimenti al mio vice Beto e al nostro preparatore atletico Mattia Raimondi per il grande lavoro svolto in settimana. Oggi era importante vincere, anche per levarci il peso delle sconfitte di questo periodo, la squadra ha dimostrato di volere vincere e di lottare molto e ognuno ha messo in campo tutto quello che aveva. Il Miller del secondo tempo lo vorrei vedere tutte le partite, lui ha queste potenzialità e avremo tanto bisogno di lui in futuro. Per concludere voglio fare i complimenti a Vigevano, si vede che è una squadra con un’anima”.

ASSIGECO: Gherardo Sabatini 21 (5/9, 2/4), Lorenzo Querci 0 (0/1, 0/2), Giovanni Veronesi 15 (2/3, 2/4), Malcolm Miller 16 (5/8, 0/4), Brady Skeens 11 (3/4 da due), Michele Serpilli 2 (0/2, 0/3), Filippo Gallo 3 (1/2, 0/2), Niccolò Filoni 2 (1/3 da due), Federico Bonacini 2 (1/3, 0/2), Ursulo D’Almeida 2 (2/2 ai tiri liberi), Milos Joksimovic NE, Matteo Gherardini NE Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Humberto Manzo, Alessandro Susino).

ELACHEM VIGEVANO: Filippo Rossi 4 (1/5, 0/1), Ike Smith 17 (3/9, 3/6), Michele Peroni 8 (1/4, 1/6), Giacomo Leardini 4 (2/4 da due), Tyler Wideman 6 (3/6, 0/1), Gianmarco Bertetti 6 (0/2, 2/4), Lorenzo D’Alessandro 8 (0/1, 2/3), Leonardo Battistini 9 (3/9, 1/4), Kristofers Strautmanis 6 (3/5 da due), Alessandro Amici NE Allenatore: Lorenzo Pansa (assistenti: Lorenzo Bruni, Giorgio Lazzarini)

UCC Assigeco Piacenza – Elachem Vigevano 74 – 68 (17-15; 18-17; 15-17; 24-19)