Tutto pronto per il big match in casa Gas Sales: domani arriva la Lube Civitanova

Tutto pronto al PalabancaSport per ospitare la squadra campione d’Italia. Si respira aria di big match in casa Gas Sales, che domani pomeriggio, 27 novembre, alle ore 18 ospiterà la Lube Civitanova, la corazzata che nell’ultima stagione ha vinto lo scudetto sbaragliando tutti i pronostici. In questo momento però le due squadre devono pensare a tutt’altro che ai piani alti della Superlega, entrambe appaiate a 12 unti in sesta posizione, servono vittorie piene per assicurarsi un posto tra le prime otto al termine del girone d’andata per centrare la qualificazione alla Coppa Italia. A tenere in apprensione coach Bernardi in queste ore è inoltre Robertlandy Simon, il centrale cubano ed ex della sfida ha infatti subito un infortunio durante la settimana e la sua presenza è in forte dubbio. Se non ce la dovesse fare è pronto Alonso a formare la coppia di centrali insieme a Caneschi, per il resto tutto confermato con Brizard in regia e Romanò in diagonale, la coppia di schiacciatori sarà Leal-Lucarelli e Scanferla libero.

