I pareggi di Fiorenzuola e Piacenza in primo piano stasera a Zona Calcio

Due pareggi dal sapore opposto per le squadre piacentine di Serie C nell’ultimo fine settimana.

Nel Girone B, sabato il Fiorenzuola ha impattato a reti bianche contro l’Alessandria, fallendo diverse occasioni nel primo tempo e rischiando addirittura la beffa nel finale del secondo. Ieri, invece, in campo il Girone A, con il Piacenza protagonista di un pari quasi eroico sul campo del Novara, tra espulsioni e tensioni. Un punto che muove la classifica dei biancorossi, che però sono sempre più ultimi in graduatoria.

Se ne parlerà questa sera nel corso della puntata di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Grazie agli ospiti in studio, si parlerà anche degli ultimi sviluppi societari tra i biancorossi e sarà trasmessa anche l’intervista al presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ospite della gara del Fiorenzuola.

Nella seconda parte, come sempre, sarà dato ampio spazio a tutto il calcio dilettanti, dall’Eccellenza fino alla Terza categorie, con immagini, gol e commenti.

Come da tradizione, saranno ovviamente sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.

