Fiorenzuola Calcio, rossoneri in campo a Novara con la testa ai playout salvezza

Ultima giornata di campionato per il Fiorenzuola Calcio, che ha già la testa ai playout salvezza. I rossoneri torneranno in campo oggi pomeriggio, domenica 28 aprile, alle ore 16.30 in casa del Novara, che con ogni probabilità sarà proprio l’avversaria che si troveranno di fronte per rimanere in Serie C.

Il match

I piemontesi sono a quota 40 punti e serve loro una vittoria per scavalcare in classifica la Pergolettese, se dovessero riuscirci saranno invece i lombardi a vedersela con Sorzi e compagni ai playout. Ha ormai poco da dire invece questa gara per i ragazzi di Tabbiani, che hanno solo la possibilità di scavalcare lo stesso Novara in classifica e ulteriori novanta minuti per mettere benzina in vista degli scontri decisivi. Ci potrebbe essere quindi un robusto turnover, con Sorzi in porta, in difesa Sussi, Potop, Reali e Brogni, a centrocampo Di Gesù, Mora e Nelli e in attacco il tridente formato da D’Amico, Alberti e Morello.

Probabili formazioni

Novara (4-3-3): Minelli; Boccia, Bonaccorsi, Lancini, Khailoti; Urso, Di Munno, Ranieri; Corti, Ongaro. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Des Jardins, Menegaldo, Cannavaro, Migliardi, Gerardini, Caravaca, Ngamba, Schirò, Vilhalmsson, Bertoncini, Caradonna, Savini, Calcagni, Kerrigan

Fiorenzuola (4-3-3): Sorzi, Potop, Cremonesi, Reali, Brogni; Nelli, Mora, Di Gesù, D’Amico, Ceravolo, Bocic. Allenatore: Tabbiani. A disposizione: Bertozzi, Roteglia, Iasoni, Sussi,Musatti, Oneto,Seck, Alberti, Popovic, Morello, Binelli, Anelli

Stadio: Silvio Piola di Novara

Arbitro: Mirabella di Napoli